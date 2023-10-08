Sınırda 4 FETÖ üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ üyesi 4 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

DHA