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Sınırda 4 FETÖ üyesi yakalandı

Sınırda 4 FETÖ üyesi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ üyesi 4 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 

DHA

Etiketler fetö sınır edirne
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