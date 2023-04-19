Sinop dolu yağışıyla beyaza büründü
Sinop'ta aniden bastıran yağmurun ardından dolu yağışı etkili oldu. Yollar beyaza bürünürken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Sinop'ta güzel havanın ardından aniden bastıran doluya, kent halkı hazırlıksız yakalandı. Özellikle merkezde güneşli geçen havanın ardından yağan dolu, kısa sürede yolları beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollardaki sürücüler ve kent halkı da zor anlar yaşadıklarını belirtti.
DHA
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