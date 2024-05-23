  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sinop'ta "Sibergöz-40" operasyonunda 23 kişi tutuklandı

Sinop'ta "Sibergöz-40" operasyonunda 23 kişi tutuklandı

Sinop'ta "Sibergöz-40" operasyonunda 23 kişi tutuklandı
Güncelleme:

Sinop Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan "Sibergöz-40" operasyonunda yakalanan 43 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

"Sibergöz-40" kapsamında Sinop merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Sinop Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "forex yatırım ve yüksek kazanç" vaadiyle iletişime geçtikleri vatandaşların telefonlarına uygulama indirterek 1218 müştekiden yaklaşık 17 milyar lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 43 şüpheli Sinop, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Manisa, Aydın, Balıkesir, Eskişehir, Siirt, Adana ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 23'ü, "nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kazanılan mal varlığı değerini aklama" suçunu işledikleri gerekçesiyle çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda ayrıca şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 65 milyon lira değerindeki 14 araç, 14 gayrimenkul, 425 banka hesabı ve 69 kripto varlık cüzdanına şerh konuldu.

Etiketler  Sinop Tutuklama Sibergöz-40
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten çıkarıldı Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten çıkarıldı İstanbul'da akıl almaz olay: İş yerine el bombası attı İstanbul'da akıl almaz olay: İş yerine el bombası attı MSB doğruladı: İnsan kaçakçılığı yapan tuğgeneral emekli edildi MSB doğruladı: İnsan kaçakçılığı yapan tuğgeneral emekli edildi Merkez Bankası'ndan mevduat faizi hamlesi Merkez Bankası'ndan mevduat faizi hamlesi En düşük emekli aylığı için yeni rakam ortaya çıktı En düşük emekli aylığı için yeni rakam ortaya çıktı Rize'de dehşete düşüren görüntüler: Birbirlerini vurdular Rize'de dehşete düşüren görüntüler: Birbirlerini vurdular Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı TCMB'nin faiz kararı için ekonomistler tek tahminde birleşti TCMB'nin faiz kararı için ekonomistler tek tahminde birleşti İstanbul'da ''şansa yaşıyoruz'' dedirten kaza İstanbul'da ''şansa yaşıyoruz'' dedirten kaza Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi belli oldu: Acun Ilıcalı sürprizi Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi belli oldu: Acun Ilıcalı sürprizi