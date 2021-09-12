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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 12 Eylül koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 243 kişi hayatını kaybetti, 21 bin 352 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, 12 Eylül 2021 Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Buna göre  310 bin 546 Covid-19 testi yapıldı, 21 bin 352 vaka tespit edildi. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 243 kişi hayatını kaybetti.

İyileşenlerin sayısı ise 25 bin 616 oldu. 

"BANA BİR ŞEY OLMAZ!"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü vaka sayısı: 21.352. Bu vakalara “Bana bir şey olmaz.” ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı: 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Etiketler 12 eylül koronavirüs tablosu sağlık bakanlığı
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