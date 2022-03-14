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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 14 Mart 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 14 Mart 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 319 bin 649 testin sonucuna göre 24 bin 404 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 38 bin 812 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 133 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

 

Etiketler korona koronavirüs
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