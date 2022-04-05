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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 5 Nisan 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan verilere göre 37 vatandaşımız daha koronavirüsten hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 5 Nisan 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 232 bin 135 testin sonucuna göre 12 bin 213 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 13 bin 568 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 37 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Etiketler korona koronavirüs 5 nisan korona vaka
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