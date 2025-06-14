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Sosyal medyada ''İsrail-İran'' paylaşımlarına jet soruşturma

Sosyal medyada ''İsrail-İran'' paylaşımlarına jet soruşturma
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından, sosyal medya platformlarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren ve toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu paylaşımları yapan hesaplarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamu düzenini bozmaya yönelik bu tür provokatif içeriklere asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir" dedi. 

DHA

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Etiketler sosyal medya İsrail İran soruşturma
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