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Sosyal medyada tepki çekmişti: RTÜK'ten o diziyle ilgili inceleme

Sosyal medyada tepki çekmişti: RTÜK'ten o diziyle ilgili inceleme
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV'nin 'Kızıl Goncalar' adlı dizisine ilişkin yapılan şikayetleri incelediklerini ve titizlikle kayıt altına aldıklarını açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) FOX TV'de yayımlanan "Kızıl Goncalar" adlı diziye ilişkin şikayetleri incelediği bildirildi.

FOX TV'de geçtiğimiz gün ilk bölümüyle yayınlanmaya başlayan Kızıl Goncalar dizisindeki sahneler tartışma yarattı. Sosyal medyada tepkilerle karşılaşan dizide, bir öğretmenin öğrenciye tokat attığı sahne infial yarattı.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV'nin "Kızıl Goncalar" adlı dizisine ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "FOX TV'de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir." ifadeleri kullandı.

Etiketler RTÜK Kızıl Goncalar dizi
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