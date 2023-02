Sunucudan Belediye Başkanı'na canlı yayında olay yanıt

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan canlı yayında "Bütün cenazelerimizin cenaze namazları kılınmıştır; kendi inanç değerlerimize uygun şekilde defnedilmiştir" dedi, sunucu Mehmet Akif Ersoy'un verdiği tepki olay oldu.

Depremin etkilediği iller arasında bulunan Malatya'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Habertürk ekranlarında açıklamalarda bulundu. Gürkan'ın "Bütün cenazelerimizin cenaze namazları kılınmıştır; kendi inanç değerlerimize uygun şekilde defnedilmiştir" sözlerine sunucu Mehmet Akif Ersoy'un verdiği "Cenaze defnetmeyi başarı olarak gördüğümüz bir yerdeysek vay halimize" yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

Gürkan'ın açıklamasından satır başları:

"Kış şartları ağır, tünelin çökmesi, demiryolu köprüsünün zarar görmesi ve Kayseri karayolunun zarar görmesi. Müdahale ve yardımda tabii ki gecikme olabilir. Deprem olduktan yarım saat sonra sayın Cumhurbaşkanımız ilk depremle ilgili malumatı aldı. 130 binamız yıkılmıştı. Şehrimizin arama kurtarma ekipleri yetiyordu. 13.24'teki deprem herkesi depremzede etti. Malatyalı hemşehrilerimle onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepsi bir canı kurtarma noktasında -20 derecede canhıraş mücadele etti. Devletimizin bütün kurum ve kuruluşları, Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız, muhalefet parti liderlerinin bizi araması, belediyelerimizin, Kızılay, AFAD ve kamu kuruluşları, 2. Ordu, Emniyet ve valilikle hakikaten güzel koordinasyon vardı.

"90 BİN BİNA AĞIR HASARLI VE YIKILMIŞ DURUMDA"

Şu anda 90 bine yakın tespit edilen ağır hasarlı ve yıkılmış durumda. Buna baktığımız zaman ölüm sayısı 2 bin 300 civarında. 10 vilayet içerisinde belki de en büyük hasarı gören Malatya'dır. Binaların bana göre eski olmasına rağmen, çoğu eski binalar yıkıldı, yeni binalar da var. Birinci depremle birlikte vatandaşın evlerini terk etmiş olması, ölü sayımızın artmamasına neden olan en büyük sebeplerdir diye ifade etmek istiyorum.

'İSTİFA EDECEK MİSİNİZ?' SORUSUNA YANIT

2004 yılından beri belediye başkanıyım. Şu ana kadar geçen zaman içerisinde hiçbir 'keşke'si olmayan belediye başkanıyım. 2004'te geldiğimde eski Malatya'da koruma amaçlı imar planını yaptım. Akabinde oradaki yatay mimari diye tabir ettiğimiz mimarinin imar uygulamasını yaptık. 2014'e kadar 15 bin nüfuslu belediyeydik. Bu dönemde özellikle de imar konularında, şunun altını çizerek söyleyeyim; benim bütün meclis kararlarım oybirliği ile geçmiştir. 20 yıla yakın belediye başkanlığı dönemimde, ilk dönem bağımsızdı, üç dönem AK Parti'de görevimi deruhte etmeye çalışıyorum.

Yıkılan binalarla ilgili eskiden yapılmış, ruhsatlandırılmış, deprem yönetmeliği öncesinde yapılan binalar var. 7,7 ve 7.6 şiddetinde 9 saat arayla deprem oluyor. Malatya'ya 80-90 kilometrelik bir mesafede. Bu anlamda Malatya'nın bina stoklarının da sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Malatya'nın bina stoklarının da sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Hatası olanın herkesin bedelini ödenmesinin yanında olduğunu ifade etmek istiyorum. Geçmiş dönemde Bostanbaşı tarım arazisinin imara açılmaması gerekirdi. O dönemlerde Malatya'da 14 tane belediye var. Küçük küçük kasaba belediyeleri.

Büyükşehir yasasındaki gelmesindeki temel espri de her bir şehrin hinterlandı içerisinde, 10 kilometrelik çapta, 14 belediye var, 14 ayrı imar uygulaması olan belediye yapısı var. Büyükşehir yasaıyla bu düzenlendi.

evletimizin kurumları vardır, kuruluşları vardır. Kimin bu konuda ihmali, kusuru veyahutta kastı varsa devletimiz bu konuda gerekli araştırmayı, soruşturmayı başlatmış. Bu konuda içeri alınan müteahhitler vardır. Onlarla ilgili yasal işlemler başlatılıyor. Biz buradaki görevimimizi şehrimizin vebali sorumluluğu olarak yapıyoruz. Giden insanlarımızın nasıl şehrimize dönüşünü sağlarız onun gayreti içerisindeyiz. Siyasi anlamada belediye başkanı olma derdinde değiliz. Hiçbir keşkemin olmadığını bütün kamuoyu da bilir.

"CENAZELERİMİZ AYRI AYRI DEFNEDİLDİ"

Bütün cenazelerimizin cenaze namazları kılınmış, ayrı ayrı mezara, inanç değerlerimize uygun şekilde defnedilmiştir. O şartların içerisinde biz bunların hepsini ve depremzede olarak yapılması anlamında. Bizler imar konusunda kendi şahsım için söylüyorum, belediye başkanı olarak, ilk geldiğimde üst segmentteki kat yüksekliklerinin kaldırılmasıyla tanınan bir kişiyim. Malatya'yı hazırlama noktasında gece gündüz çalışan, geçmişle ilgili en ufak çizgisi, uyarısı olmayan, devlet memuriyeti hayatım dahildir. Mevcut yönetmeliklerin, uygulamadaki kişilerin, yapı denetim elemanlarının bunlarla ilgili, jeolojik etüdlerle ilgili. Merkez üssü Sivrice olan bir deprem geçirdik. Doğanyol ilçemizde 4 tane kaybımız oldu.

"EN HASSAS OLDUĞUM NOKTA..."

O dönemde oraların imara açılmasıyla ilgili ve jeolojik etüTleriyle ilgili yapılan incelemelerin hepsi şu anda yasal kovuşturmanın içerisindedir. 2014'ten önceki süreç. Daha sonra plan revizyonları olmuştur. En hassas olduğum nokta imarla ilgili meclisimize gelen gündem maddelerini her kesimden her kesitten her siyasi partiden detaylı incelenmeden bir tane imar maddesi geçmemiştir. Ana muhalefet partisinin üyeleri de var, onlara da sorabilirsiniz.

"YAPTIĞIMIZ BİNALAR ÇOK SAĞLAM"

Battalgazi eski bir şehir. Eski binalardan hakikaten çökme var. Göreve geldiğimizde bütün bina stoklarını kontrol etme durumunda değiliz. Göreve geldiğimizde deprem esnasında toplanma alanlarının belirlenmesi, müdahale ile hazırlıkların yapılması, yer altı koordinasyon merkezleri yapılması noktasında bu süreç içerisinde gereği büyükşehir belediye başkanlığı olarak, Battalgazi Belediye Başkanlığı olarak yerine getirilmiştir. Devletimiz gerekli araştırmaları yapıyor. Kimin kusuru hatası varsa onlarla ilgili yasal işlem yapılacaktır. TOKİ binaları maşallah çok sağlam. Belediye başkanı olarak benim yaptığım binalar da çok sağlam. Kütüphaneler, hizmet binaları hepsi sapasağlam ayakta.

"KİMİN KUSURU KABAHATİ VARSA CEZAİ MÜEYYİDE İŞLEMİ UYGULANACAKTIR"

Devletimizin adli kolluk kuvvetleri bununla ilgili soruşturmayı başlatmıştır. Kimin kusuru kabahati varsa onlarla ilgili cezai müeyyide işlemi uygulanacaktır. Şimdi kimseyi töhmet altında bırakacak şeyleri söylemenin doğru olmadığını takdir edersiniz."