Süper Loto sonuçları açıklandı... İşte kazandıran numaralar

Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto şans oyununun bu haftaki çekilişi gerçekleşti. Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyenin 42 milyon lira olması bekleniyor. İşte Süper Loto'nun 25 Ocak 2018 çekilişinde çıkan şanslı numaralar...

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

İŞTE SÜPER LOTO'NUN ŞANSLI NUMARALAR

5-12-15-17-20-40

Süper Loto'da 11 haftadır devreden büyük ikramiye bu hafta 42 milyon liraya ulaştı.

Süper Loto'da 12 haftalık devrin ardından 12 Mart 2009'da yapılan çekilişte 6 bilen iki kişiye toplam 49,8 milyon lira verilmişti. Süper Loto'dan 1 kişi, 6 Temmuz 2017'de 37,8 milyon lira kazanmıştı.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto'da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 31, 17 ve 12

SÜPER LOTO HAKKINDA

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler idarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesi yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve idarece belirlenen şubeler tarafından yapılır.

İkramiyelerin, bayiler ve şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devreder.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.