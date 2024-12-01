Suriye'de neler oluyor? Güvenlik kaynakları kirli oyunu açıkladı

Güvenlik kaynakları, Suriye'de muhaliflerin terör örgütü PKK/YPG'nin terör koridoru oluşturmasını engellediğini açıkladı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde başta İdlib'de başlayan çatışmalar sonucu muhaliflerin, Suriye rejiminin kontrolü altındaki Halep'i ele geçirmeleri ile Suriye sahasında yeniden hareketlenmeler başladı. Suriye rejim güçleri, muhaliflerin Halep'e yönelik operasyonunun başlaması ile hakimiyetindeki alanları çok kısa süre içerisinde kaybetti. Bu durum Suriye rejiminin, muhalifler karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemesine neden oldu ve PKK/YPG'ye alan açıldı.

SMO, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PLANINI BOZDU

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başladı. Bu nedenle Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine geldi ve örgüte ait ağır silahlar sevk edilmeye başlandı. PKK/YPG ise Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını bir fırsat olarak gördü ve Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktu. Ancak, terör örgütünün bu planı SMO tarafından bozuldu. Muhaliflerin Halep'e doğru ilerlemesini fırsat bilen PKK/YPG'nin bu adımını fark eden SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatarak, hızla sahaya girdi. SMO, Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturmasına engel oldu.

DHA