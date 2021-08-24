Sürücüleri böyle uyardı: Kapan var gelme

İstanbul Sultangazi ilçesinde sürücüler yenilenen kapanlar nedeniyle zor anlar yaşarken çevre sakinleri ise sürücüleri böyle uyardı.

İstanbul Sultangazi ilçesinde sürücüler yenilenen kapanlarla imtihan verdi. 70’e yakın aracın lastikleri patladı. Çevre sakinleri ise her yere “Gelme” yazarak sürücüleri uyarmaya çalıştı.

Sultangazi 50. Yıl mahallesinde trafik yoğunluğu oluşturduğu gerekçesiyle bazı sokak ve caddeler tek yönlü olarak kullanılmaya başlamış ve sokak ve caddelerin sonuna ya da başına ters yönden gelinmemesi için kapanlar kurulmuştu.

Zamanla eskiyen kapanlar tekrar yenilendi. Ancak sürücülerin yenilenen kapanlardan haberi yoktu.

Çevre sakinleri ve esnafı 60-70’e yakın aracın lastiğinin patladığını ve her akşam evde güm güm diye patlayan lastik seslerini duyduklarını dile getirdiler.

Mağdur sürücülerden biri ise; “Karşı yola geçecektim. Daha önce kapan yoktu burada. Bu kapan millete külfet. Ben de son anda fark ettim. Fark etmesem benim de tekerleğim patlayacaktı" dedi.