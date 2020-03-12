TBMM Genel Kurulu, Halkla İlişkiler binası, parti grup salonları, kulisler ve basın koridorunda dün gece özel solüsyonlarla dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Öte yandan 13-31 Mart arası TBMM'ye ziyaretçi yasağı getirildi.
Meclis Başkanlığı, Türkiye'de ilk corona virüs vakasının görülmesinin ardından TBMM'de önlemleri artırdı. TBMM Genel Kurulu, Halkla İlişkiler binası, parti grup salonları, kulisler ve basın koridorunda dün gece özel solüsyonlarla dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
TBMM. Başkanlığı,çalışmaların süreceğini, önümüzdeki günlerde Meclis ana kapı gigrişlerinde ateş ölçümü yapılıp yapılmamasına sağlık Bakanlığı ile istişare ederek karar verecek.
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