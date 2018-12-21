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  3. 21 Aralık 2018 15:37

Teröristler böyle görüntülendi ! Drone'a ateş açtılar

Sınır hattında terör örgütü YPG/PKK'ya ait mevzileri görüntüleyen TRT'nin drone kamerasına ateş açıldı.

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Fırat'ın doğusundaki teröristlerin mevzilerinden biri daha görüntülendi. Drone kamerasına yansıyan görüntülerde, bölgeye hakim yüksek bir alandaki mevzide, üzeri toprak damlı birkaç bina görülüyor.

Hareket halindeki en az 5 terörist, TRT Haber dronu ile kaydedildiklerini fark edince panikleyerek barakalara girmeye başladı. İçlerinden biri motosiklete binerek hızla uzaklaşırken, içeriden çıkan iki terörist TRT dronuna ateş açmaya başladı.

Bu görüntüler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı öncesi, teröristlerin yaşadığı tedirginliği bir kez daha gözler önüne serdi.

trt haber , drone , terörist
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