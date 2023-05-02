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THY'den ''sahte hesap'' uyarısı

THY'den ''sahte hesap'' uyarısı
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Türk Hava Yolları sosyal medyada şirket logosunu kullanan sahte hesaplara karşı uyardı.

THY'nin resmi destek hesabından yapılan açıklamada, şirket logosu ile kendilerini markayla bağlantılı gibi gösterip bilgi talep eden bazı hesapların tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Resmi destek hesabımız '@TK_HelpDesk' dışındaki müşteri ilişkileri destek hesaplarının THY ile ilgisi bulunmamaktadır. Güvenliğiniz için bu hesaplara itibar etmemenizi önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Etiketler thy Türk hava yolları sahte hesap dolandırıcılık uyarı
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