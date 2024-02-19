TİP Eskişehir'de CHP'yi destekleme kararı aldı

TİP Eskişehir İl Başkanı Hasan Toprak, seçimlerde CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'nin destekleneceğini ifade etti.

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken siyasetin gündemi de hareketlendi. Yapılan açıklamalar yakından takip edilirken TİP, dikkat çeken bir karar verdi.

TİP Eskişehir İl Başkanı Hasan Toprak, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile bir araya geldi. Toplantı sonrasında açıklama yapan Toprak, Eskişehir'de Ünlüce'yi destekleyeceklerini ifade etti.

Toprak şunları aktardı:

“Ayşe Ünlüce'ye partimiz adına teşekkür ederim. Türkiye İşçi Partisi olarak halktan yana rantçı belediyeciliğe son veren, kadınların, gençlerin, sorunlarını çözen bir belediyecilik anlayışına sahibiz. Her yerde işçilerin yanındayız. AK Parti Genel Başkanı’nın 'Merkezi yönetimle yerel yönetimlerin aynı partiden olmazsa hizmet gelmez' tehdidinin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Parkların bahçelerin imara açılması, kentsel dönüşüm adı altında halkın evine, arsasına çökmesi, bağların bahçelerin sosyal konut bahanesiyle beton yığınına çevrilmesi, ormanlarımızın, meralarımızın maden arama bahanesiyle yok edilmesi, sularımızın derelerimizin kirleterek yok edilmesi, demokratik yapıyı değiştirip kadınlarımızı sosyal hayatın dışına itip evlere kapatması demektir. Bu nedenle her yerde halk düşmanı AK Parti karşısında saltanatın iktidarını yok etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Sayın Ayşe Ünlüce'nin vaatlerinin ve belediyeciliğinin takipçisi olmak şartıyla destek çağrısına olumlu yanıt veriyoruz. Türkiye İşçi Partisi olarak Eskişehir'de Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkarmıyoruz. Belediye seçimlerini özgür, emekten ve halktan yana bir kent mücadelesinin önünü açacağını umut ediyoruz.”