Toplu flamingo ölümleriyle ilgili ilk rapor açıklandı

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'deki flamingo ölümleriyle ilgili yapılan ilk incelemenin sonuçlarını paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Bin kadar yavru flamingo öldü, ilk tespitlere göre zehirlenme yok. Bu konunun çevredeki kuyularla ya da tarımsal sulamayla doğrudan bir bağı da yoktur'' dedi.

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümleriyle ilgili inceleme tamamlandı. İlk incelemelere göre zehirlenme şüphesine rastlanmadı.

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'ne her yıl olduğu gibi bu yıl da göç yoluyla gelen flamingoların, kuluçkalarından çıkan yüzlerce yavrusu öldü. Sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan görüntülerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Valiliği, Tuz Gölü'ndeki yavru flamingoların ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

SU AKIŞININ OLDUĞU BÖLGELER İNCELENDİ

Bakanlığa bağlı uzman ekip, flamingolar ile gölü besleyen su kanallarının bentler çekilerek su akışının engellediği bölgeleri inceledi. Ekibin hazırlayacağı rapora göre bakanlık tarafından gerekli çalışmaların başlatılacağı öğrenildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: ZEHİRLENME YOK

İlk incelemelere ilişkin sonuçları paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, zehirlenme iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Pakdemirli, "İlk incelemelerden çıkan raporların sonuçlarına göre bin kadar yavru flamingo öldü. Flamingo ölümlerine ilişkin herhangi bir zehirlenme durumuna rastlanmadı" dedi.

"SUSSUZLUK SEBEBİYLE ÖLDÜLER"

Açıklamalarına devam eden Bakan Pakdemirli, bin kadar yavru flamingonun susuzluk sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, "Gerekli incelemeleri yaptırıyoruz. Daha önceden de bu tip ölümlerin takip edildiği yıllar oldu. Buradaki suyun azalması ve sudaki konsantrasyonun azalmasından dolayı uçamayan yavrularda ölümlerin gözlendiği gözüküyor. Gerekli tedbirler alındı. Bu konunun çevredeki kuyularla ya da tarımsal sulamayla doğrudan bir bağı yoktur. Konu etraflı bir şekilde araştırılıyor" ifadelerini kullandı.

KURUM: YAVRU FİLAMİNGOLARIN ÖLÜM HABERİ HEPİMİZİ ÜZDÜ

Bakan Murat Kurum ise, "Türkiye'de 18 tane özel koruma bölgesi var. Bunlardan biri de Tuz Gölü'nde. Gerek endemik türlerin gerek yaban hayatı gerekse flamingoların ender üredikleri alanlardan bir tanesi. Tuz Gölü'nü korumak adına tüm adımları atıyoruz. Gölün etrafındaki suların arıtılarak göle atılması gerek üreme alanlarının ıslahı, gerekse orayı ziyaret eden vatandaşların bilinçlendirilmesi, bu bölgenin korunması adına birçok adım attık. 1997 yılında buradaki flamingo sayısı 4 bin civarındayken, 2020 yılında yaklaşık 20 bin tane flamingo tespit edildi. Yavru flamingoların ölüm haberi hepimizi üzdü. Hemen Konya Valiliğimiz ölüm nedenlerine ilişkin çalışmayı başlattı" dedi.