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  3. 22 Aralık 2018 12:25

Toplu taşıma kullanan tüm vatandaşları ilgilendiren emsal karar

Belediye otobüsünde ani fren sonucu bileği kırılan İzmirli kadın, şoför hakkında açtığı davada, toplu taşıma aracında güvenlik aparatlarından tutarak kendi can güvenliğini sağlamadığı gerekçesiyle haksız bulundu.

Toplu taşıma kullanan tüm vatandaşları ilgilendiren emsal karar
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İzmir Büyükşehir Belediyesinde şehir içi otobüs şoförü olarak çalışan  Erdal Cumhur Gayretli, Karşıyaka ilçesi hattında çalışırken 25 Kasım 2016'da  seyir halindeyken bir aracın hatalı sollaması nedeniyle ani fren yapmak zorunda  kaldı.

Bu esnada otobüste ayakta bulunan kadın yolcu N.P, düşerek bileğini  kırdı.

Bir süre tedavi gören kadın, otobüs şoförü Gayretli hakkında "taksirle  kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar  duruşmasında, sanık otobüs şoförü beraat etti.

Kararın gerekçesinde ise şu ifadelere yer verildi:

"Davacı, son durağa yaklaşacağı için koltuktan ayağa kalktığı sırada  aracın fren yapması üzerine düştüğünü söylemektedir. Yer olduğu halde yolcular  için ayrılan koltuğa oturmayan, araç duruncaya kadar yerinden kalkmaması gereken  ya da ayakta dursa bile güvenliği için sağlanmış ekipmandan yararlanarak yolculuk  sırasında olabilecek muhtemel fren, sarsıntı gibi hallere karşı kişisel koruma  önlemlerini yerine getirmeyen katılanın, asli ve tam kusurlu olduğu  görülmektedir. Sanığın, trafiğin durumuna göre kazayı önlemek amacıyla fren  yapması her zaman muhtemeldir. Tanık beyanına göre de sanığın bir çarpmayı  engellemek amacıyla fren yaptığının anlaşılması karşısında kusursuz olduğu  kanaatine varıldığından beraatine karar verilmiştir."

"ASLİ VE TAM KUSURLU"

Otobüs şoförünün avukatı Seyit Ahmet Akyüz, AA muhabirine, yargılama  sırasında alınan adli tıp raporlarında, olayın oluş şeklinin detaylı şekilde  irdelendiğini söyledi.

Kazanın meydana gelmesinde asıl etkenin hatalı sollama yapan üçüncü  araç olduğunu ve otobüs şoförünün burada kişilerin güvenliğini sağlamak adına  fren yaptığını vurgulayan Akyüz, şunları kaydetti:

"Raporlarda şoförün bir kusurunun olmadığı belirtilmiştir. Toplu  taşıma araçlarında yolculuk yapan kişiler kendi güvenliklerini azami ölçüde  sağlamak zorundadır. Burada vurgulanan şey araç içerisinde ayakta yolculuk yapan  kişiler kendi güvenliklerini azami ölçüde bu askı aparatları ve kolluklardan  tutarak sağlamak zorundadırlar. Dinlenen tanıklarda da kişinin tutunmadığı,  hiçbir şekilde koruyucu tertibata başvurmadan arka sıralardan ön sıralara  ilerlediği sırada düşmesinden kaynaklanan yaralanmada asli ve tam kusurlu olduğu  belirtilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken otobüs içerisinde yolculuk  sırasında düşüldüğü zaman asli ve tam kusurlu olunmaz. Her kazanın kendine has  özellikleri vardır. Otobüsün ani fren yapmasının sebebinin kaynağının  araştırılması gereklidir."

Sürücü Gayretli ise o gün başka bir aracın hatalı sollaması sonucu  frene basmak zorunda kaldığını, bu esnada da yolcunun düştüğünü gördüğünü  belirtti.

Otobüste tutunacak aparatların olduğuna dikkati çeken Gayretli, "O gün  otobüsümüz boştu ve kendisine her türlü yardımı yaptık. Şikayetçi olacağını  söyledi. Mahkemeye çıktık. Tamamen kendi güvenliğini almamasından kaynaklı otobüs  içerisinde yaşanmış bir olay. Benlik bir durum yoktur. Kurallar çerçevesinde  aracımı kullandım." diye konuştu.

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