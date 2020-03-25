Toplu taşımada yeni uygulama başladı! Polis göz açtırmıyor

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine koronavirüsle mücadele kapsamında toplu taşımayla ilgili genelge gönderdi. Tüm şehiriçi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarının, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul etmesini ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin teması engelleyecek şekilde olmasını öngören genelgenin ardından da yurdun dört bir yanında polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, şehirden ayrılan otobüsleri tek tek durdurarak yolcu sayılarını ve yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadıklarını kontrol etti. Kurallara uymayan yolcular ve firma görevlileri uyarıldı. Ekipler, hijyen şartlarına uymaları yönünde şoför ve muavinlere uyarılarda bulundu.

YOLCULAR MEMNUN

Uygulamadan seyahat eden yolcular memnun. Rize’de şehirlerarası otobüs yolcularından Uğur Çetin, “Bizim için iyi oldu kimseyle temas kurmayacağız. Daha güvende hissedeceğiz kendimizi.” diye konuştu.

FİRMALAR ŞİKÂYETÇİ

Karabük’te şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü Oğuzhan Şerefler ise araçları 15 ve 16 kişilik olduğundan, genelge doğrultusunda 7-8 kişiden sonra yolcu alamadıklarını söyledi: “Yolcularımız da mağdur oluyor, bizlere de tepki gösteriyorlar. Akşam cep harçlığımızı bırakın mazotumuzu alamıyoruz şu anda. İnşallah bu işler düzelir.”

İstanbul’da da genelgenin ardından ek tedbirler alındı. Buna göre yoğun saatlerde sefer sayısı arttırılarak yolcu sayısı düşük tutulacak, boş bırakılması gereken koltuklara bilgilendirici çıkartmalar yapıştırılacak. Ayrıca metrobüslerin ön kapıları biniş ve inişlere kapatıldı.