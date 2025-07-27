İstanbul'un bu ilçesinde denize girmek yasaklandı
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İstanbul'da Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamayla 2 plaj dışında denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.
İstanbul Şile'de aşırı dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Konuyla ilgili olarak Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlçemizde Şile Merkez Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı haricindeki alanlarda denize girişler yasaklanmıştır"
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