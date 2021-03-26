TRT'ye tahsis edilmiş 453 dönümlük alan imara açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'da “çekim platosu yapılmak ve kurumun faaliyetlerinde kullanılmak üzere” TRT’ye tahsis edilmiş olan 453 dönümlük alanı imara açtı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Çekmeköy'de toplam 493 dönümlük alanın imar planlarını değiştirerek itirazlar için askıya çıkardı.

İmar planı değişikliğinin açıklama raporunda yer alan bilgilere göre planlama alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 29 Ağustos 2019 tarihli yazısı ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri gereğince “çekim platosu yapılmak ve kurumun faaliyetlerinde kullanılmak üzere” TRT adına tahsis edildi. Tahsis edilen alan, yola terk edilecek kısımlar çıkarıldığında 453 dönüme denk geliyor.

227 DÖNÜMLÜK SIK ORMANLIK ALANA SAHİP

Parseller, 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı'nda “orman alanı”, alt ölçekli planlarda da “askeri alan” olarak işaretlenmişti. 227 dönümlük sık orman alanlarına sahip olan alan, aynı zamanda Ömerli Barajı ve Elmalı Barajı'nın uzun mesafe koruma alanı sınırları içinde yer alıyor. Alanda tescilli av köşkü ve müştemilatı da bulunuyor. Parseller şu an askeri birimlerin taşınması nedeniyle kullanım dışı.

FİLM PLATOLARI YAPILACAK

Ayrıca yapılan değişiklik ile parseller, “TRT Kampüsü ve Uluslararası İstanbul Film Platoları” olarak planlandı.

Mevcut planlardaki ormanlık askeri alana; “Resmi Kurum Alanı (TRT)”, “ağaçlandırılacak alan”, “orman”, “koruma alanı” ve “yol” fonksiyonları verildi. Resmi kurum alanlarında yapılaşma hakkı 0.80 oldu. Açık ve kapalı plato düzenlemeleri, hangar çekim stüdyoları binaları için yükseklik 35.50 metre, ofis-yönetim binalarının yüksekliği de 21.50 metre olarak belirlendi. 493 dönümlük planlama alanında, TRT kampusu ve film platosu için 337 dönüm ayrıldı. Alanın 119 dönümü orman, 14 dönümü ağaçlandırılacak alan, 18 dönümü karayolu koruma alanı, 4 bin metrekaresi yol olarak planlandı.

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