Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyeleri başladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının karadan tahliye sürecinin başladığını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatması üzerine ülkede mahsur kalan Türk vatandaşları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının, karadan tahliye sürecinin başladığını ifade etti.

NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Tahliye için 2 bin 500 vatandaşımız başvuru yaptı. Çatışma öncesi 20 bin vatandaşımız vardı, şimdi 15-16 bin vatandaşımız var" dedi.

"KABUL EDİLEMEZ BİR ÇAĞRI"

Bakan Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da darbe çağrısına da değinerek, "Bu çağrıyı yadırgadık. Doğru bir çağrı değil, kabul edilemez bir çağrıdır" ifadesini kullandı.

MONTRÖ AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Montrö talebi ile ilgili, "Türkiye taraf olduğu anlaşmalara her zaman uymuştur" dedi.

Montrö'nün 19. maddesinde bir geminin kendi üssüne dönme talebi olduğu takdirde izin verildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye Montrö'yü tamamen uygulayacak" diye konuştu.