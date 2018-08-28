Türkiye bu görüntüleri konuşmuştu... Gerçek ortaya çıktı

Pendik’te fotoğraf çekmek için çatıya çıkarıldığı iddia edilen küçük kızın annesi, kendisini savundu. Kendisinin evde olmadığını, minik kızın attığı oyuncağı almak için teyzeleri tarafından çatıya çıkarıldığını söyleyen anne, olayı anlattı.



Pendik Kavakpınar Mahallesi’nde iki genç kızın, küçük bir kızı 5 katlı apartmanın çatısına çıkararak fotoğraf çektiği iddiası edilmişti. Olayla ilgili görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak, tepki çekmişti. Haberde, “küçük kız korkudan çığlık attığı; genç kızların poz verdirdiği” öne sürülmüştü.



Tepki çeken olayla ilgili 6 yaşındaki E.E. isimli küçük kızın annesi G.K. konuştu.



“Teyzeleri çıkamadığı için kızımı uzatmışlar”

Olay günü hastanede olduğunu belirten anne B.K., şunları anlattı “Eve geldiğimde çocuğum olmadığını, üst katta olduğunu fark ettim. Teyzeleriyle yukarıya, fazla oyuncaklarından birini istemiş, yukarı almaya çıkmışlar. Ondan sonra bir tane bebeğini bulmuş. Kızım, elindeki oyuncağı dama fırlatıyor, teyzeleri de cüsse olarak büyük olduğu için uzanamayacaklarını düşündüklerinden çocuğu uzatıyorlar. Çocuk ‘ben burada oturacağım, burası çok güzel’ deyince, ‘in teyzeciğim, düşeceksin’ diye diretmeye başlamışlar” dedi.

Anne, sözlerine şöyle devam etti; “Benim kızım biraz agresif ve hiperaktif olduğu için oradan oraya koşacağını tahmin etmişler. ‘Bak resim çekeriz, babana göndeririz, in oradan, kızarız’ diye uyarmışlar. Daha sonra kızım inmiş. İnerken de bu videoyu çekmişler” şeklinde konuştu.





“Teyzeleri uyarıldı”

Anne B.K., “Videoyu çeken kişiyi de anlayamıyorum, iyi niyetle mi çekmiş kötü niyetle mi çekilmiş. Sonuçta iki dakika boyunca video çekiliyor. Orada çocuğun düşme tehlikesi var” dedi.



Haberi internette gördüğünü belirten B. K., şunları ifade etti: “Ben olayın böyle gerçekleştiğini bilmiyordum. Dediğim gibi hastanedeydim, bana anlatmadılar korkarım diye. Teyzelerin art niyeti olduğunu düşünmüyorum. Zaten gerekli açıklamalar yapıldı, soruşturma başlatıldı. Yaşları küçük olduğu için onlar da uyarıldı. Daha sonra buraya Sosyal Hizmetler ve polis memuru geldi. Bize uyarılarda bulundu. Karakolda da ifademizi verdik".





