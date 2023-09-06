Türkiye’de sahte ilaç alarmı! DSÖ Türkiye'yi uyardı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)kök hücre naklinin tedavisinde kullanılan ‘Defitelio’ ticari adıyla pazarlanan ilacın sahte bir partisinin şu an Türkiye’de satışta olduğuna dikkat çekti.

DSÖ’nün paylaştığı açıklamada Defitelio’nun hematopoietik kök hücre nakli (HSCT) terapisinde, sinüzoidal obstrüksiyon sendromu (SOS) olarak da bilinen şiddetli hepatik venöz-oklüzif hastalığın (VOD) tedavisi için kullanıldığı kaydedildi.

Amerika’nın Sesi Türkçe’nin haberine göre Defitelio’nun imalatçı firması sözü geçen ürünün sahte olduğunu doğruladı. İmalatçı firma, 20G20A seri numaralı gerçek Defitelio’nun Alman ve Avusturya paketiyle satıldığını, sahte ürünlerinse Britanya ve İrlanda paketiyle piyasada olduğunu kaydetti.

Paket üzerindeki son kullanma tarihinin de sahte olduğunu belirten firma, bu tarihin ilacın raf ömrüyle uyuşmadığını bildirdi. Paket üzerindeki seri numarasının parti 20G20A ile bağlantılı olmadığını kaydeden firmaya göre Defitelio’nun Hindistan ve Türkiye’de pazarlama yetkisi de bulunmuyor.

Açıklamaya göre DSÖ, söz konusu sahte Defitelio kullanımının yol açtığı herhangi bir olumsuzluğun rapor edilmediğini, ancak yayınlanan uyarıda belirtilen sahte ürünün güvenliği, steril olup olmadığı ve kalitesinin bilinmediğini belirtti. Uyarıda tüm tıbbi ürünlere yetkili ve ruhsatlı tedarikçilerden erişilmesi gerektiği de vurgulandı.