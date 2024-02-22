Türkiye'de yeni bir fay hattı tespit edildi: 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilir

Bursa'da yeni bir aktif fay hattı keşfedildi. Haritalarda yer almayan 95 kilometre uzunluğundaki fay hattının 7.3 büyüklüğünde bir deprem üretebileceği belirtildi.

Ankara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin Bursa’daki aktif fay hatları üzerine yaptığı ortak çalışmada, daha önce haritalarda yer almayan 95 kilometre uzunluğunda Kayapa’dan Yenişehir’e uzanan aktif bir fay hattı keşfedildi. Bu fayın, 7.3 büyüklüğünde bir deprem üretebileceği ifade ediliyor.

FAY NERELERDEN GEÇİYOR?

Gazete Duvar’dan Pelin Akdemir’in haberine göre, çalışma kapsamında yeraltının haritası çıkarıldı, fay hattının geçtiği yerler tespit edildi. Çek-Ayır havzasını biçen Kayapa-Yenişehir Fayı (KYF), batı kesiminde Kayapa bölgesinden Bursa Ovası’na uzanan kısmı 40 kilometre uzunluğunda, doğu kesiminde Yenişehir’e devam eden kolu 55 kilometre uzunluğunda. Kayapa Deresi’nden Bursa-batı havzasına uzanan fay, şehir merkezine Timsah Arena ile Şehir Hastanesi arasından geçerek ulaşıyor.

FAYIN TOPLAM UZUNLUĞU 95 KİLOMETRE

Fay, şehir merkezinden doğuya doğru Kumluk alanı güneyinden ve Gürsu kuzeyinden geçerek Çataltepe kuzeyinde Bursa-Ankara yolu üzerinde kendini gösteriyor. Daha doğuya doğru Erdoğan mezarlık alanı ve Seymen kuzeyinden geçerek Yenişehir Ovası'na uzanıyor. Fay, Yenişehir havzası doğusunda Toprakdere Fayı ile birleşiyor.

FAY HATTININ ÜRETTİĞİ DEPREMLER İNCELENDİ

Bursa’da tarihsel deprem kayıtlarına göre, son üç hasar yapıcı deprem 19 Nisan 1850, 28 Şubat 1855 ve 11 Nisan 1855 tarihlerinde meydana gelmiş. Projede, 1855 yılında meydana gelen depremlerin kaynağının Kayapa-Yenişehir Fayı’nın (KYF) batı bölümünde olduğu değerlendiriliyor.

GÜNÜMÜZDE 6.9-7.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR

KYF’nin Yenişehir bölümünde, tarihsel kaynaklarda en son hasar gerçekleşen 1400 yılındaki depremden bu zamana 624 yıldır bir kırılma olmadığı belirtiliyor. Fay hattında kırılma olmaması deprem ihtimalini de güçlendiriyor. Fay üzerindeki kayma hızı yılda maksimum 8.8 milimetre, minimum 3.0 milimetre olarak değerlendiriliyor. Bu verilerle gerçekçi senaryoya göre, 1855 depremleri ile yırtılmış olan KYF batı bölümü günümüzde 6.5-6.8 büyüklüğünde deprem üretme kapasitesine sahip olduğu ortaya kondu. 1855 depremleri ile kırılmamış olduğu tahmin edilen KYF doğu bölümü ise günümüzde 6.9-7.3 büyüklüğünde deprem üretebilir.

TÜRKİYE'DE 485 DİRİ FAY HATTI BULUNUYOR

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) paylaştığı diri fay haritasına göre, 485 diri fay hattı bulunuyor. Peki hangi illerden fay hattı geçiyor? Deprem riski yüksek ve düşük olan iller hangileri? İşte o liste...

MTA'dan alınan verilere göre diri fay hattı üzerinde bulunan iller şöyle:

Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya, Tokat.

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDE OLAN İLLER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulamak için, e-Devlet ekranından AFAD'ın hizmeti olan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması üzerinden kolayca fay hattı sorgulama yapabilirsiniz.

Gazete Duvar