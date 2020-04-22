Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili dikkat çeken analiz

Ankara Üniversitesi Politika ve Ekonomi bölümünden Prof. Dr. Türkmen Gürsel ve Ankara Üniversitesi Sayısal Yönetimler Bölümü Doç. Dr. Yetkin Çınar, Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin yaptıkları analizleri canlı yayında paylaştı.

'Türkiye'de alınan mevcut tedbirler daha sıkı tutulsaydı' ya da 'Tedbirler alınmasaydı ne olurdu?' sorularının yanıtları aranan analizde dikkat çeken veriler ortaya çıktı.

DAHA SIKI TEDBİRLER OLSA NE OLURDU?

Ankara Üniversitesi Sayısal Yönetimler Bölümü Doç. Dr. Yetkin Çınar, Türkiye'de alınan tedbirlerin daha sıkı olduğu senaryoda pik tarihinin 25 Nisan'a kadar gerileyebileceğini söyledi.

Daha sıkı tedbirlerle hasta sayısı 35 bin 570'te tutulabilir, normalleşme adımları ise Mayıs sonunda atılabilir.

TEDBİRLER ALINMASA HASTA SAYISI 20 MİLYONU BULABİLİRDİ

Analize göre mevcut tedbirler alınmasaydı salgıın pik noktasına 26 Mayıs tarihinde ulaşması bekleniyor. Pik tarihinde hasta sayısı 20 milyon 31 bine kadar çıkabileceği görülüyor.

Bugün alınan tedbirler olmasaydı normalleşme adımları Ağustos başında atılabilecekti.