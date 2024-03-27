Türkiye'den Almanya'daki PKK saldırılarıyla ilgili ilk adım
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Türkiye, terör örgütü PKK yandaşlarının Hannover Başkonsolosluğu'na saldırmasının ardından Almanya makamları nezdinde girişimlerde bulundu.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndaki muhataplarıyla görüşerek Türkiye’nin taleplerini iletti.
Türkiye, Alman makamlara taleplerini iletti
Büyükelçi Şen, terör örgütünün propaganda, örgüte eleman temin etme ve mali kaynak sağlama faaliyetlerinin üzerine kararlılıkla gidilmesi gerektiğini vurguladı.
Son günlerde terör örgütü yandaşlarının düzenlediği şiddet eylemlerinden duyulan kaygıyı ileten Büyükelçi Şen’in, Türkiye’nin diplomatik temsilciliklerinin, terör örgütü tarafından hedef alınabilecek kuruluşlar ve iş yerlerinin güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istediği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Almanya'nın Hannover kentinde bir grup PKK'lı terörist Türkiye'nin Başkonsolosluk binasına saldırı düzenlemişti. Saldırganlar taş ve sopalarla saldırıda bulunarak binaya zarar vermeye çalışmıştı.
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