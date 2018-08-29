Türkiye'den yeni ABD hamlesi ! 81 ile gönderildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 81 ilin il müdürlüklerine, gelecek dönemde hayata geçirilecek projelerde ve devam eden çalışmalarda yerli ve milli ürünlerin kullanımının tercih edilmesine ilişkin genelge gönderildi. Genelgeye göre, yeni yapılacak projeler, yapım aşamasında olan işler ve devam eden yapım işleri ile tüm imalatlarda ilgili mevzuatlara göre kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanda öncelikli olarak yerli üretim ürünlerin tercih edilmesi istendi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 81 ilin il müdürlüklerine, gelecek dönemde hayata geçirilecek projelerde ve devam eden çalışmalarda yerli ve milli ürünlerin kullanımının tercih edilmesine ilişkin genelge gönderildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yerli ve milli ürünlerin kullanımı için harekete geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından imzalanan genelge, 81 ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine gönderildi. Genelgede, ileriki dönemde yaşama geçirilecek projelerde yerli ve milli ürünler tercih edilmesi istendi.

YERLİ ÜRETİM ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİ

Buna göre, yeni yapılacak projeler, yapım aşamasında olan işler ve devam eden yapım işleri ile tüm imalatlarda, 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi" amacıyla çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddeleri ve eklerinde yer alan listeye göre kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanda yerli üretim ürünlerin tercih edilmesi gerektiği aktarıldı.

Bu kapsamda, "Yerli Malı Kullanımı Zorunlu Olan Makine-Ekipman Listesine" uyulması gerektiği vurgulanan genelgede, "Öncelikli olarak ülkemizde üretilen ürünlerin tercih edilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim." ifadesine yer verildi.

Bakan Kurum, daha önce Bakanlık tarafından inşa edilecek yapılarda, ABD menşeli inşaat malzemelerinin kullanılmayacağını açıklamıştı