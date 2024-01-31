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Türkiye'nin hac kontenjanı değişiyor

Türkiye'nin hac kontenjanı değişiyor
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 yılında hac kontenjanının 83 binden 86 bine çıkartılacağını kaydederek, “Nüfusumuz 86 milyon olduğu için bizim de 86 bin hakkımız var. Müracaatımızı yaptık ve nüfusumuzun güncellenmesini talep ettik dedi.”

Diyanet TV'de bir programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, protokolün yenilendiğini ve kontenjanın 86 bine çıkacağını söyledi.

Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

2024 yılı hac protokolümüzü yaptık. Nüfusumuz 86 milyon olduğu için bizim de 86 bin hakkımız var. Müracaatımızı yaptık, nüfusumuzun güncellenmesini talep ettik. O zaman 83 bin 430 rakamı 86 bine çıkacak inşallah. Bu müjdeyi şimdiden vermiş olayım.

Etiketler diyanet ali erbaş Türkiye'nin hac kotası hac kotası
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