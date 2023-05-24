''Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerden siyanür ve pestisit çıktı''

Türkiye'den Avrupa'ya giden kayısı çekirdeğinde siyanür, portakalda pestisit riski tespit edildi.

Türkiye'den Avrupa'ya giden kayısı çekirdeğinde siyanür, portakalda pestisit riski tespit edildi. Türkiye’den Avrupa’ya giden bazı gıda ürünlerinde risk tespit edilmesi üzerine, kontrollerin artırılmasına karar verildi. AB, siyanür riski nedeniyle AB’ye girişinde artırılmış resmi kontrol seviyesine ve özel koşullara tabi olan işlenmemiş kayısı çekirdekleri ile ilgili uyarıda bulundu.

Ticaret Bakanlığı üzerinden ihracatçılara iletilen uyarıda, Türkiye’den ihraç edilen kayısı çekirdekleri üzerinde gerçekleştirilen kontrollerin, sürekli olarak yüksek oranda uyumsuzluk gösterdiği ve sağlık açısından ciddi bir risk teşkil ettiğine dair kanıtlar olduğu belirtildi.

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre, Türkiye’den AB’ye gönderilen kayısı çekirdeklerinin yarısı için belge ve fiziksel kontrol yapılacağı kaydedildi.

KONTROL SIKLIĞI YÜZDE 50 ARTIRILDI

Türkiye’den AB’ye gönderilen portakal ve narda da pestisit bulaşması ile ilgili gerekliliklere yüksek oranda uyumsuzluk tespit edildiği ve kontrol sıklığının yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Oksitlenme ile kontaminasyon riski nedeniyle AB’ye girişinde kontrole tabi olan keçiboynuzunun ise AB standartlarına uyumu konusunda gelişmeler gösterdiği ve söz konusu gıda maddelerinin AB’ye girişinin insan sağlığı için ciddi bir risk oluşturmadığına dair kanıt sağlandığı belirtilerek, bu üründe belge ve fiziksel kontrol sıklığının yüzde 20’de tutulmasına karar verildiği aktarıldı.

AB’nin Türk ürünlerine yönelik yeni tedbirleri, temmuz ayında yürürlüğe girecek.

ABD MENŞELİ ANTEP FISTIĞI İHRAÇ EDİYORUZ

Türkiye’den AB’ye sevkedilen ABD menşeli antepfıstığında da aflatoksin ile kontaminasyon (organik veya yabancı madde bulaşması) riski nedeniyle özel koşulların belirlenmesinin gerektiği, bu ürünler için de yüzde 50 oranında belge ve fiziksel kontrol yapılması gerektiği vurgulandı.

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