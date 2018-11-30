Türkiye'nin konuştuğu kadından flaş hamle

Trafik polislerinin ceza yazdığı sırada sinir krizi geçirip çığlık atan ve bu videosu sosyal medyada olan olan öğretim görevlisi Özlem Atan Tarlacı, harekete geçti. Tarlacı, itibarının zedelendiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.



İstanbul Balat'taki trafik kontrolü sırasında sinir krizi geçirip çığlık attığı görüntülerle gündeme gelmişti. Görüntülerdeki öğretim görevlisi Özlem Atan Tarlacı, yazılı bir açıklama yaptı. 25 yıllık başarılı bir eğitim hayatı geçirdiğini vurgulayan Tarlacı, o gün de görev yaptığı kurumda önemli bir toplantıya yetişmeye çalıştığını belirtti.

Tarlacı, rutin evrak kontrolünde kendisinden istenen tüm belgeleri eksiksiz teslim ettiğini kaydetti. "Ancak 20 yıldır kullandığım ehliyetimde bant takarak onardığım kırılmadan dolayı şüpheli ya da sahte olabileceği bu nedenle sistemden sorgulama yapılması gerektiği gerekçesiyle bekletmeye alındım" dedi.

İşlemler uzayınca polislere toplantıya yetişmek zorunda olduğunu nazik bir dille ifade ettiğini, bu esnada bir polis memuru tarafından cep telefonu ile görüntülerinin izinsiz olarak kaydedildiğini vurguladı.

'UYARIMA RAĞMEN KAYIT ALTINA ALINDIM'

Çığlık attığı görüntülerle ilgili de şu ifadeleri kullandı.

"Bu duruma itiraz ettiğimde sert ve nezaketsiz bir dille karşılık verilerek beklemeye devam etmem konusunda uyarıldım. Bu durum tüm yaşantım boyunca insana saygı ve nezaketi her zaman ön plana alan hassas, duyarlı, sakin ve uyumlu bir kişilik yapısına sahip olmama ve çevremde her zaman böyle anılmama rağmen ömrümde ilk kez sinir krizi geçirmeme neden olmuştur. Geçirdiğim sinir krizi görüntüleri polis memuru tarafından tüm karşı uyarılarıma rağmen cep telefonu yüzüme yansıtılarak kayıt altına alınmaya devam edilmiştir."

Görüntülerin kanuna ve insan haklarına aykırı aykırı şekilde olaydan 1 ay sonra trafik polisi tarafından kasıtlı olarak servis edildiğini savunan Tarlacı, konu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.