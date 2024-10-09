Üç büyük kozmetik firmasına soruşturma!

Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satışı gerçekleştiren 3 firmaya, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğini tespit etmek amacıyla soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu, Biota Bitkisel İlaç Ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal Ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi’nden oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre; söz konusu ekonomik grup, eczanelerde Bioxcin, Nutraxin, Bioder ve Biobaby markalarıyla, marketlerde ise Bioblas ve Restorex markalarıyla faaliyet gösteriyor.

Kurul, bu şirketlerin yeniden satıcılarının satış fiyatlarını belirlemesi veya internet satışlarını kısıtlaması durumunda Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğini tespit etmek amacıyla soruşturma açma kararı aldı.

Soruşturma kararlarının, bu şirketlerin veya birliklerin kanun ihlali yaptığı veya yaptırımla karşı karşıya kalacağı anlamına gelmediğini de vurguladı.