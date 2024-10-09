  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Üç büyük kozmetik firmasına soruşturma!

Üç büyük kozmetik firmasına soruşturma!

Üç büyük kozmetik firmasına soruşturma!
Güncelleme:

Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satışı gerçekleştiren 3 firmaya, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğini tespit etmek amacıyla soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu, Biota Bitkisel İlaç Ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal Ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi’nden oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre; söz konusu ekonomik grup, eczanelerde Bioxcin, Nutraxin, Bioder ve Biobaby markalarıyla, marketlerde ise Bioblas ve Restorex markalarıyla faaliyet gösteriyor.

Kurul, bu şirketlerin yeniden satıcılarının satış fiyatlarını belirlemesi veya internet satışlarını kısıtlaması durumunda Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğini tespit etmek amacıyla soruşturma açma kararı aldı.

Soruşturma kararlarının, bu şirketlerin veya birliklerin kanun ihlali yaptığı veya yaptırımla karşı karşıya kalacağı anlamına gelmediğini de vurguladı.

Etiketler rekabet kurulu Kozmetik firmaları soruşturma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: İşte listeye girebilen Türk üniversiteleri Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: İşte listeye girebilen Türk üniversiteleri İstanbul'da şoke eden olay: Cenazede tabuttan ses geldi; hastaneye kaldırıldı İstanbul'da şoke eden olay: Cenazede tabuttan ses geldi; hastaneye kaldırıldı Bankalar faizsiz para dağıtıyor: İşte güncel kredi kampanyaları Bankalar faizsiz para dağıtıyor: İşte güncel kredi kampanyaları Okan Buruk yeniden mi evleniyor ? Okan Buruk yeniden mi evleniyor ? İşin uzmanı anlattı: Sahte bal nasıl anlaşılır? İşin uzmanı anlattı: Sahte bal nasıl anlaşılır? Sibel Can'dan şoke eden ''kadın cinayetleri'' açıklaması Sibel Can'dan şoke eden ''kadın cinayetleri'' açıklaması Ev mi, döviz mi, altın mı, borsa mı ? İşte son 7 yılın en çok kazandıranı Ev mi, döviz mi, altın mı, borsa mı ? İşte son 7 yılın en çok kazandıranı Prof. Dr. İlber Ortaylı kadın cinayetlerinin sebebini açıkladı Prof. Dr. İlber Ortaylı kadın cinayetlerinin sebebini açıkladı Altın fiyatlarında yeni gelişme: Tüm dengeler değişebilir! Altın fiyatlarında yeni gelişme: Tüm dengeler değişebilir! Erdoğan kendisine yöneltilen soruyu muhabir Rüya Akkuş'a cevaplattı Erdoğan kendisine yöneltilen soruyu muhabir Rüya Akkuş'a cevaplattı
Genç avukata muavin tacizi: Suç duyurusunda bulundu Genç avukata muavin tacizi: Suç duyurusunda bulundu Skandal iddia: ''Bakan yardımcısının özel kalemi kaçak altınla yakalandı'' Skandal iddia: ''Bakan yardımcısının özel kalemi kaçak altınla yakalandı'' İnci Taneleri’nde geri sayım bitti; geri dönüyorlar İnci Taneleri’nde geri sayım bitti; geri dönüyorlar Pilot havada öldü; THY uçağı acil iniş yaptı Pilot havada öldü; THY uçağı acil iniş yaptı Türkiye'den çıkış yapan gemide 4 ton kokain ele geçirildi: Bakanlık perde arkasını açıkladı Türkiye'den çıkış yapan gemide 4 ton kokain ele geçirildi: Bakanlık perde arkasını açıkladı Türkiye'de yeni bir akrep cinsi bulundu: Eşinin adını verdi Türkiye'de yeni bir akrep cinsi bulundu: Eşinin adını verdi Schengen bölgesine girişlerde yeni düzenleme: Pasaportlara elektronik sistem geliyor Schengen bölgesine girişlerde yeni düzenleme: Pasaportlara elektronik sistem geliyor Erdoğan'ın mikrofonu açık kaldı: ''Ya neden şu rozetlerden alıyorsunuz ya?'' Erdoğan'ın mikrofonu açık kaldı: ''Ya neden şu rozetlerden alıyorsunuz ya?'' İnternette bu hatayı yapanlara geçmiş olsun: İşte 2024 ve 2025'in en büyük riskleri İnternette bu hatayı yapanlara geçmiş olsun: İşte 2024 ve 2025'in en büyük riskleri MetroPoll'ün son seçim anketi açıklandı: Hesaplar bir kez daha değişti MetroPoll'ün son seçim anketi açıklandı: Hesaplar bir kez daha değişti