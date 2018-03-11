Umre için para biriktiren amcaya büyük şok !

Trabzon’da, Hasan Saraç’ın umre için biriktirdiği parayı arkadaşı sahte sanıp sobaya attı. Paraları apar topar sobadan çıkarıp bankaya götüren Saraç, kabul edilmeyince ikinci şoku yaşadı



Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan ve karayollarından emekli 10 çocuk babası Hasan Saraç (90), umreye gitmek için 5 yılda bin 470 dolar biriktirdi. Bankaya yatırmak için yanına aldığı paralarla her zaman gittiği çay ocağına uğrayan Saraç, arkadaşı Tayyar K.'ye verip, "280 dolarını ayır, gerisini liraya çevirip bankaya yatıracağım" dedi. Paraları sahte sanan arkadaşı ise "Sobaya atayım mı?" diye sordu. Arkadaşının şaka yaptığını zanneden Saraç da "At" dedi. Bunun üzerine arkadaşı dolarları yanan sobaya attı. Yaşadığı şoku atlatan Saraç, hemen hamle yaparak elleri yanma pahasına paraları sobadan çıkardı. Paraların gerçek olduğunu söyleyince de herkes neye uğradığını şaşırdı.

'YENİDEN BİRİKTİRECEĞİM'

Bankaya giden Saraç, bazı paraların yanmış, bazılarının ise ısıya maruz kalması nedeniyle kabul edilmeyince ikinci şoku yaşadı. Sabah'tan Serkan Kılınç'ın haberine göre; arkadaşının paraların gerçek olduğunu öğrenince çok üzüldüğünü söyleyen Saraç, "Samimi arkadaşım. Ben de 'sağlık olsun, üzülme' diye teselli etmeye çalıştım. Çünkü ortada kasıt yok. Parayı arkadaşımdan da isteyemem. Zaten ekonomik durumu çok iyi değil. Artık yeniden biriktireceğim. Pasaportumu da almıştım" dedi.