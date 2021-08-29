Üniversite hastanesinde büyük skandal

Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Selçuk Yüksel, protokol üyeleri ve iş insanlarının randevu ve muayene işlemleri sırasında beklememeleri için özel birim oluşturdu.

Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri’nde protokol üyeleri ve iş insanlarına imtiyazlı muamele yapılmak üzere özel bir birim kurulduğu ortaya çıktı. PAÜ Hastanesi'nde başlatılan yeni uygulamada protokol ve iş insanlarına için yeni bir muayene birimi oluşturuldu. Protokol ve iş insanlarına hastane girişinde ayrı bir kapıyı kullanma olanağı sağlandı ve personel görevlendirildi.

Sözcü gazetesinden Selami Aydın'ın haberine göre PAÜ'deki skandal PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof.Dr. Selçuk Yüksel'in protokol üyeleri ve iş insanlarına yazı göndermesi ile ortaya çıktı. Yeni birimin tanıtımını yapan Yüksel'in iş insanlarına gönderdiği yazı İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Selçuk Yüksel imzalı yazıda; “Değerli Protokol Üyeleri ve İş İnsanları, PAÜ Hastaneleri olarak siz değerli misafirlerimizin sağlığı ve zamanı bizler için çok kıymetlidir. Bu kapsamda Başhekimlik koridorunda yeni kurulan muayene birimi sizler için hizmet vermeye başlamış olup, randevu ve muayene işlemlerinizi mümkün olan en hızlı, en iyi şekilde verebilmek için düzenlenmiştir. Bölüm başkanı Başhekim Yardımcımız Sayın Doç. Dr. Özer Öztekin olup sorumlusu Kerim Bahçeli ile iletişime geçebilirsiniz. Muayene için plaza girişi ya da Başhekimlik koridor kapısını kullanabilir, randevu ve hizmet almak için +533 810 30 46 numaralı telefondan yardım alabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

MİLLETVEKİLİ İSYAN ETTİ



PAÜ'deki ayrıcalıklı muameleye tepki gösteren İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Bir üniversite hastanesinin hastaları ekonomik ve sosyal statülerine göre sınıflandırması hiç hoş olmamış. Protokol ve İş insanlarının sağlığı ve zamanı çok kıymetli imiş! Vatandaşın canı…..” şeklinde paylaşım yaptı.

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