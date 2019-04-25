Üniversiteli kızlar yeniden yargılanacak

Trabzon'da sosyal medya hesabından tartıştıktan sonra kaldıkları eve çağırdıkları Kübra T. (25) ve Esra K. (25) ile Gülbahar B.'yi (27) biber gazıyla etkisiz hale getirip döven, olayın cep telefonu görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaşan üniversite öğrencileri Hasibe H. (25) ve Mihriban Y.'nin (25) 'kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma' suçundan aldıkları 10’ar yıl hapis cezasına yapılan itiraz karara bağlandı. Samsun Bölge İstinaf Adliyesi'nde görüşülen itirazda mahkeme heyeti, davanın duruşmalı olarak istinaf mahkemesinde görülmesine ve sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi.

Olay, Konaklar Mahallesi Taylan Sokak'ta bir öğrenci evinde 4 Şubat 2017'de meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde öğrenim gören Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y.; Trabzon Havalimanı'nda yer hizmetlerinde görevli Kübra T., bir sigorta firmasında çalışan Esra K. ve arkadaşları Gülbahar B. ile sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı.

Üniversiteli kızlar, tartışma sürerken Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B.'yi kendi evlerine çağırdı. Üç arkadaşla evlerine gittikleri öğrenciler arasında çıkan tartışma giderek büyüdü. Tartışma sırasında Kübra T. ve Esra K.'yi biber gazı sıkarak ve copla vurarak döven öğrenciler, Gülbahar B.'yi ise bir odaya kapattı. Yaşananları cep telefonuyla kaydeden öğrenciler, video görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

DAVA AÇILDI

Kısa sürede binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkilere neden olan görüntülere ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. Sosyal medya hesaplarından kimlikleri ve ikamet ettikleri ev belirlenen 3 üniversiteli kız, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada şüpheliler Mihriban Y., Hasibe H. ve Nurçin Ç. hakkında 'birden fazla kişi tarafından kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve tehdit' suçlarından 12'şer yıldan 46'şar yıla, Esra K. ve Kübra T. hakkında ise 'hakaret ve tehdit' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

10'AR YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, Hasibe H. ile Mihriban Y.'ye 'Kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10'ar yıl hapis cezası verdi. Sanık Nurçin Ç. ile Esra K. ve Kübra T. hakkında ise beraat kararı verildi.

Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nin Hasibe H. ile Mihriban Y. hakkında verdiği hapis cezası kararına karşı Samsun Bölge İstinaf Mahkemesi'ne itiraz başvurusu yapıldı. İtirazı görüşen mahkeme heyeti, davanın duruşmalı olarak görülmesine ve sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi. Kararda, "Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; incelenen rapor doğrultusunda ilk derece mahkemesince verilen kararın ve dosya içeriğinin heyetçe duruşma yapılarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatine ulaşıldığından davanın yeniden duruşmalı olarak görülmesine karar verilmiştir" denildi.