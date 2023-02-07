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Ünlü deprem uzmanı, Türkiye'nin en güvenli illerini açıkladı

Ünlü deprem uzmanı, Türkiye'nin en güvenli illerini açıkladı
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Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli illerini açıkladı.

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 

Sosyal medya hesabından deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli illerini sıralayan Ercan, ''Konya, Karaman, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Yozgat, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Ardahan, Mersin, Antalya’dır." ifadelerini kullandı. 

Ercan sözlerine şöyle devam etti:  

"Bir kentin deprem üretim odağı olması ayrı, dolaydaki deprem dalgaları geçerken sallanması ayrı….Ankara başkentimiz de etki alanında ancak güvenli bir ilimizdir. 

Zonguldak da güvenli illerimizdendir…"

 

Etiketler ahmet ercan deprem güvenli iller
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