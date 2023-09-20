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Uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı: 1 şehit

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Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda şüphelinin ateş açması sonucu 1 astsubay şehit oldu, 1 teğmen ile 1 astsubay yaralandı. Şüpheli ise sağ yakalandı.

Osmaniye'de bir evde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu aramasında evdeki şüphelinin açtığı ateş sonucu 1 astsubay şehit oldu, 2 asker hafif yaralandı. Şüpheli sağ olarak ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak'ta uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen Adil D.'nin evine operasyon düzenledi. Eve gelen ekipleri gören A.D., askerlerin üzerine ateş açtı. İlk ateşte Teğmen Şule Erdoğdu ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal yaralandı. Çağırılan ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Hatay nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Astsubay Hasan Bozkurt'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Yaralı Teğmen Erdoğdu ile Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Baysal’ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda şüpheli A.D. de sağ yakalanıp, gözaltına alındı. A.D., sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

 

 

 

 

DHA

Etiketler osmaniye uyuşturucu jandarma şehit
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