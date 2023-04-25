''Üzerinde cami var'' deyip İBB'nin rögar kapağını söküp denize attı

İstanbul'da bir kişi "Allah için yaptım, burası Müslüman ülkesi" deyip, İBB'nin rögar kapağını söküp denize fırlattı.

İstanbul'da çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu görüntülerde rögar kapağının üzerindeki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) logosunda cami figürü olmasına tepki gösteren bir genç, söz konusu rögar kapağını taşla vura vura yerinden söktü.

Daha sonra çıkarttığı rögar kapağını götürüp denize atan genç, cami figürünün ayaklar altına alınamayacağını belirterek İBB'ye tepki gösterdi.

Rögar kapağını söken genç "Allah için söktüm, kendim için sökmedim. Kur'an-ı Kerim'e nasıl sahip çıktıysak, camilere de sahip çıkmaya çalışacağız. Gerekirse canımızı vereceğiz. Bu ülke Müslüman ülkesi. Bu ülkede kimse yere cami dikemez." diye konuştu.