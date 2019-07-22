Uzungöl'ü karıştıran mavili konuştu !

Trabzon’un Çaykara ilçesinde bulunan turizm merkezi Uzungöl’de, geçtiğimiz hafta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin renklerini taşıyan atkı ile fotoğraf çektirmek isteyen Iraklı turistlere saldıran ve ‘mavi tişörtlü’ olarak tanınan şahsın adının Sedat Avcı olduğu öğrenildi. Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kendini savundu.

Uzungöl'de, Kuzey Iraklı kafileye saldıran Avcı, sosyal paylaşım siteleri üzerinden paylaştığı videoyla açıklama yaptı. Erzincan’ın Kemaliye ilçesinden olduğunu söyleyen Sedat Avcı, Türk bayrağını arkasına alarak çektiği ve aynı anda YouTube, twitter ve Facebook’ta paylaştığı videoda kendini savunmaya çalıştı.

“Sinirliydim, titriyordum”

Uzungöl’e bir tur firmasının 7 günlük programıyla gittiklerini söyleyen Avcı, yaptığı saldırıyı şöyle meşru hale getirmeye çalıştı: “Eşimin Uzungöl’de bir resmini çekmek istedim. Resim çekecekken bir bayan el arabasıyla bir çocuk getirdi. Başka bir bayan geldi. Oraya bir paçavra asmaya çalıştı. Ben de eşimi, o paçavrada olmasını istemediğim için oradan aldım, ‘resmini çekmem’ dedim. Gergindim, sinirliydim, titriyordum. Türkiye Cumhuriyeti’nde böyle bir şeyle karşılaştığım için titriyordum. 20-25 dakika dolaştım. Aynı yere döndüğümde o şahis resim çektiriyordu. Artık dayanamadım. Koştum, gittim aldım elinden. ”

Çıkan olayların ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında inceleme başlattığı Avcı’nın, kısa süre içerisinde ifadesinin alınması bekleniyor. Olayla ilgili çok yönlü inceleme ise devam ediyor.

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