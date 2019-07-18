Trabzon'da ''Kürdistan'' bayrağı açan kişiye linç girişimi

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'de turistler, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağıyla fotoğraf çektirmek isterken çevredeki insanların linç girişimine uğradı.

Trabzon Valiliği saldırıya maruz kalan IKBY'den 9 Kürt turistin gözaltına alındığını duyurdu.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'de turistler, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağıyla fotoğraf çektirmek isterken çevredeki insanların linç girişimine uğradı.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden 50 kişilik turist kafilesi geldi. Turist kafilesinden bir kişi IKBY bayrağıyla fotoğraf çektirmek istedi.

Ancak çevredikler bayrağa tepki göstererek turistlere saldırdı. Linç girişimine dönüşen saldırıda videoyu çeken kişinin de hakaret ve küfür ettiği duyuluyor.

Linç edilmek istenenler, jandarma ekipleri tarafından güçlükle saldırganların elinden alındı ve bölgeden uzaklaştırıldı.

Olayla ilgili açıklama yayınlayan Trabzon Valiliği saldırıya maruz kalan IKBY'den 9 Kürt turistin gözaltına alındığını duyurdu.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"İlimiz Çaykara ilçesi Uzungöl mahallesinde bugün 11:00 sularında Kuzey Irak’tan bölgemize gezi amacıyla gelen 50 kişilik Irak uyruklu gruptan 9 kişi, üzerinde Kürdistan yazılı atkı ile fotoğraf çekildikleri sırada yöre halkı tarafından kendilerine tepki gösterilerek kısa süreli arbede yaşanmıştır.

Olaya kolluk kuvvetlerimiz tarafından müdahale edilerek vatandaşlarımız sakinleştirilmiş ve durum kontrol altına alınmıştır.

Olayla ilgili olarak Çaykara Cumhuriyet Savcılığınca 9 Irak uyruklu şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılarak adli tahkikata başlanılmıştır."