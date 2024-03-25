Valilikten Elazığ'daki göçükle ilgili açıklama

Elazığ Valiliği, Palu ilçesi Kayaönü köyünde meydana gelen ve 2 işçinin yaralanmasına neden olan maden ocağındaki göçük ile ilgili açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Palu ilçesi Kayaönü köyünde faaliyet gösteren Denson Maden İşletmesinde 25 Mart 2024 tarihinde saat 14.50’de meydana gelen olayda göçük altında kalan iki işçi yapılan müdahaleler neticesinde kurtarılmıştır. Hayati tehlikesi bulunmayan işçilerimiz Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştır’’ denildi.