Van İran sınırında deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Van'ın İran sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran-Van sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 17.43'te meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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