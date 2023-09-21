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Van İran sınırında deprem

Van İran sınırında deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Van'ın İran sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran-Van sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 17.43'te meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Etiketler van iran sınır deprem
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