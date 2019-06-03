''Veresiye defteri''ni satın aldılar

Şehitler ve Turgutlar mahallelerindeki bakkallara giden hayırsever üç kişi, vatandaşların bakkallara olan borçlarını ödedi.

Turgutlar Mahallesi'nde bakkal işleten İsak Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların 25-30 bin lira borcu olduğunu, bugün akşamüstü gelen üç kişinin bu borçları ödeyerek veresiye defterini alıp gittiklerini söyledi.

Toprak, şöyle devam etti:

"Müşterilere ödemede kolaylık sağlaması için veresiye veriyoruz. Bir taraftan veresiyeler kapatılırken bir taraftan yeni veresiyeler yazılıyordu. Burada vatandaşlarımızın yaklaşık 25-30 bin lira veresiye borcu olmuştu. Borçlardan dolayı biz de sıkılıyorduk, vatandaşlarımız da sıkılıyordu. Allah razı olsun bugün iş yerine üç kişi geldi. Vatandaşların borcunu sordu. Ben de 30 bin liraya yakın olduğunu söyledim. Konuştuk, bunun 5 bin lirasını ben bağışladım, gelenlerden birisi de 25 bin lira verdi, defteri de aldı. İsmini sordum söylemedi, 'Bu yardımı yapana Allah razı olsun deyin yeter' dedi ve gitti."

Toprak, borcu ödenen vatandaşlara haber verdiklerini ve onların da mutlu olduklarını, "Allah razı olsun" diyerek dua ettiklerini sözlerine ekledi.

Şehitler Mahallesi Karaağaç yolunda bakkal işleten İbrahim Doğan da ikindi namazından sonra bakkala gelen üç kişinin 2 bin lira değerindeki veresiye defterini satın alıp gittiğini söyledi.

Bakkal Mahmut Yılmaz da eşinin iş yerinde olduğu bir zamanda bakkala gelen üç kişinin veresiye defterindeki 13 bin 500 liralık borcu ödeyip defteri de alıp gittiğini belirtti.