Vize krizinde yeni gelişme ! Eşi ve oğlu sorguda

Sabah saatlerinden itibaren ABD Başkonsolosluğu'nda ikinci gözaltı kararı daha olduğu yönündeki iddiaların ardından yeni bir gelişme yaşandı.

ABD elçilik çalışanı Metin Topuz'un FETÖ soruşturmasında tutuklanmasının ardından başkonsoloslukta ikinci bir gözaltı kararı daha olduğu netleşti.

ABD Başkonsolosluğu'nda çalışan ikinci bir kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiği, konsolosluktan çıkmayan çalışanın eşinin ve çocuğunun sorguda olduğu öğrenildi.

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17-25 Aralık öncesi, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan firari Zekeriya Öz ve operasyonu düzenleyen emniyet müdürleri ile düzenli olarak telefonla görüştüğü iddia edilen ABD Başkonsolosluğu'nda görevli irtibat görevlisi Metin Topuz, 4 gün gözaltında tutulduktan sonra, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Topuz, "Siyasi ve askeri casusluk, Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor.

SUÇLAMALAR NE?

Soruşturma savcısının tutuklama talebinde ise Topuz'un 17-25 Aralık operasyonunu düzenleyen FETÖ’cü polisler dışında , 15 Temmuz darbe girişiminde aktif olarak rol oynayan askerlerle de ilişkisinin tespit edildiği belirtiliyor. Tutuklama gerekçesinde yer alan iddialara göre, Topuz'un irtibatta olduğu askerler İstanbul eski İl Jandarma Komutan yardımcısı Yarbay Oktay Akkaya, Jandarma Subay Yüksel Asan ile Batman’da darbeye karşı direnen polisleri sindirmeye çalışan Emniyet Amiri Ali Şerbetçi ve Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yapılan saldırıda etkin rol oynadığı iddia edilen Emiyet Müdürü Zeki Taşkın ile de irtibatlarının olduğu değerlendirmelerine yer verildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Savcılık sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Topuz, görüştüğü emniyetçi ve askerlerle sadece görevi nedeniyle görüştüğünü, bunun dışında 17-25 Aralık’ta da 15 Temmuz darbe girişiminde de kendisinin bir rolü bulunmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

METİN TOPUZ KİM?

FETÖ ile bağlantıları ortaya çıkan ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un, Ergenekon'un firari FETÖ savcı Zekeriya Öz'e işsizlerden oluşturduğu "gizli tanık" ayarladığı ortaya çıktı. 17-25 Aralık kumpasını gerçekleştirdikleri iddia edilen polis müdürleri ve firari savcı Zekeriya Öz ile yoğun irtibatı tespit edilince tutuklanarak cezaevine gönderilen ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un Zekeriya Öz'e Beşiktaş Adliyesi'nde çalıştığı dönemde gizli tanık ayarladığı ortaya çıktı. Topuz'un Öz'e götürdüğü bir gizli tanık adayı, istenilen isimleri 'Ben yalan ifade veremem' deyip sahte tanıklık yapmayınca Zekeriya Öz'ün Topuz'u fırçaladığı belirlendi. Bu olayı anlatan bir tanık ifadesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Metin Topuz hakkında yürütülen soruşturma dosyasına girdi..

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