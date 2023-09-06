Yabancı uyruklu göçmenden küstah sözler: ''Türk duvarını yıkacağız''

Türkiye-Suriye sınırında bulunan duvarın dibine gelen bir yabancı uyruklunun ‘Türk duvarını yıkacağız’ sözleri tepki çekti.

Türkiye'de yasal ve kaçak sığınmacı tartışmaları sürerken Türkiye'nin Suriye sınırından gelen bu görüntüler olay oldu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerde Türkiye'nin sınır güvenliği için yapılan sınırdaki duvarın önüne gelen bir yabancı uyruklunun söylediği sözler tepki çekti.

Yabancı uyruklu isim "Türk duvarını yıkacağız" derken, ‘‘Türkiye-Suriye sınırındayız. Türkiye sınırını kıracağız. Kaçmayacağız. Burası Türk duvarı. Türk duvarını yıkacağız’’ ifadelerini kullandı.

Skandal görüntüleri kendi Twitter hesabı üzerinden paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sınırlarımızı koruyamayan duvarlar ile alay eden bir işgalci. Anadolu Kalesi projesi ile 13 milyon işgalciyi vatanlarına geri yollarken yenilerinin gelmemesi için Ottawa Anlaşmasından çekilerek sınırlarımıza tekrar antipersonel mayın döşeyeceğiz. Sınırda mayın olmaz ise İstanbul ve Ankara’da bombaların patlaması çok daha kolay oluyor. Vatanımızı ve ailemizi savunacağız" dedi.

İşte Özdağ'ın o paylaşımı: