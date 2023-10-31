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Yağmurlukları, şemsiyeleri hazırlayın! Yağışlar fena geliyor

Yağmurlukları, şemsiyeleri hazırlayın! Yağışlar fena geliyor
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Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre pastırma sıcakları yerini yağışlı havaya bırakmaya hazırlanıyor. Pek çok ilimizde sağanak yağış bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir çevreleri, Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

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