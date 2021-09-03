Yangınlarla kül olan Bodrum'daki iş makinaları kameralara yakalandı

Orman yangınları ile küle dönen Bodrum, Maz- Çökertme arasındaki Kargılı koyunda "iş başındaki iş makinası" videosu olay oldu.

Akdeniz ve Ege’de yaşanan büyük yangın felaketlerinin ardından yanan bölgelerin imara açılacağına dair iddialar yalanlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili "Anayasa'ya göre yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz, tekrar ağaçlandırılır. Türkiye'nin orman varlığını artırmış bir yönetim olarak, yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir." demişti.

Fatih Portakal’ın paylaştığı bir videoda ise, Bodrum’daki Kargılı koyundan yanan bölge iş makinalarının çalıştığı görüldü.

Portakal paylaşımında “Burası Bodrum, Mazı-Çökertme arası Kargılı koyu. İş makinası çalışıyor. Yangından sonra setleme çalışması mi? Yoksa imara mı açılıyor? Bölge halki bilgi edinmek istiyor.” dedi.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YANIT GELDİ

Portakal paylaşımına Orman Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi. Portakal o açıklamayı da yine sosyal medya hesabından paylaştı. Portakal, “Bodrum Mazı Kargılı koyda çalışan is makinası ne yapiyor? @OGMgovtr den yapılan açıklama. Lavanta tarlası yapıldığı belirtiliyor. @TCTarim” ifadelerini kullandı.

Orman Genel Müdürlüğü’nün açıklamasının son bölümünde, “Söz konusu yere fidan dikileceği beyan edilmiştir” denildi.