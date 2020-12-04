Yaptırdığı testlere güvenmeyen Türk profesör virüsün sinsi yönünü açıkladı

Korona olduğundan şüphelendiği için 3 PCR testi yaptıran ancak negatif çıkan İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Bülent Saka, hayatının şokunu yaşadı. Negatif çıkmasına rağmen şikayetleri geçmeyen Saka, kan tahlili ve tomografinin ardından pozitif olduğunu öğrendi.



İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Bülent Saka, korona virüsün ne kadar sinsi olduğunu ortaya çıkardı.

Saka, 10 gün önce Covid-19 şüphesiyle peş peşe 3 PCR testi yaptırdı ancak bu testlerin sonuçları negatif çıktı. Kandaki enfeksiyon seviyesini gösteren CRP değeri de normal seyreden Saka, buna rağmen ikna olmayarak kendisine Covid-19 teşhisi koyup erkenden tedaviye başladı. Prof. Dr. Saka, 36 saat sonra yapılan detaylı kan tahlili ve akciğer tomografisi sonucunda Covid-19’a bağlı zatürreye yakalandığını öğrendi.

"10 gündür Covid-19’a bağlı zatürre ile mücadele ediyorum. Şayet PCR ve CRP testlerinin sonuçlarına güvenip erkenden tedaviye başlamasam, çok daha kötü bir tablo ortaya çıkacak, hastanede tedavi görmek zorunda kalacaktım." ifadelerini kullanan Saka, şöyle konuştu:

"Halsizlik, kas ve eklem ağrısı, tat ve koku kaybı, ateş, aşırı yorgunluk, öksürük, şiddetli baş ağrısı gibi sorunlardan ikisini çok hafif bile olsa hisseden vatandaşlar yüzde 99 olasılıkla Covid-19 olduğunu bilmeli. Bu şikâyetlerden ikisi varsa test sonucu beklenmeden doktor gözetiminde tedaviye başlanmalı ve akciğer tomografisi talep edilmeli. Şu an Covid-19 dışında başka bir viral enfeksiyon görülmediğinden, bu şikâyetlerin durduk yere ortaya çıkması söz konusu olamaz. Korona virüs en sinsi viral hastalık."

"Mevcut salgın tablosunda PCR testlerinin negatif çıkmasının önemi yok. Üç kez peş peşe yaptırdığım PCR testleri negatif sonuç verdi. Üstelik ateş, öksürük, tat ve koku kaybı gibi semptomlarım da yoktu. Ancak şuan Covid-19’a bağlı zatürre ile mücadele ediyorum."