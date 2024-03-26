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Yargıtay Başkanlığı seçiminde yine sonuç çıkmadı! Aday sayısı 3'e düştü

Yargıtay Başkanlığı seçiminde yine sonuç çıkmadı! Aday sayısı 3'e düştü
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin beşinci turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçimlere katılan 5 adaydan Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak ile 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal adaylıktan çekildi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin beşinci turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçime yarın altıncı tur oylamasıyla devam edilecek. 

Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve dün saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin ilk dört turunda hiçbir adayın 348 olan Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün beşinci tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 105, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 127, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı.

Bu sonuçla seçim yarın yapılacak altıncı tur oylamasına kaldı.

Altıncı tur oylamasına yeniden adaylık başvurusunda bulunanlar da katılabilecek.

Aday sayısı 3'e düştü

Edinilen bilgiye göre, 6. tur oylaması öncesi seçimlere katılan 5 adaydan Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak ile 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal adaylıktan çekildi. Böylece Yargıtay Başkanlığı için aday sayısı 3'e düştü.

Seçimin yarın yapılacak altıncı turuna Mehmet Akarca, Ömer Kerkez ve Muhsin Şentürk aday olarak yer alacak.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

AA

Etiketler yargıtay başkanlığı seçimi salt çoğunluk Mehmet Akarca
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