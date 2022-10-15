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Yarına dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı

Yarına dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yarın da etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamaların yaşanabileceğinin belirtildiği açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren rüzgârın, bölge genelinde Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri yer aldı.

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Etiketler meteoroloji istanbul fırtına uyarısı
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